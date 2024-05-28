أراد الله لها الهداية.. أحلام تنعى سيدة روسية أسلمت قبل وفاتها بيومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، السيدة الروسية ليودميلا شتشيبيينا، والتي توفيت أمس الإثنين، في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.

وكتبت أحلام ، عبر حسابها على موقع "x" تويتر سابقا: "‏الله يرحمها برحمته.. ربي سبحانه أراد لها الهداية".

وتوفيت السيدة ليودميلا شتشيبيينا البالغة 62 عاما، روسية الجنسية، وشيعت الجنازة بمسجد الصحابة بعد صلاة المغرب في إمارة الشارقة، والتي أسلمت قبل يومين وتُوفيت أمس الإثنين.

ومن المقرر أن تحيي الفنانة أحلام الشامسي، حفلات مهرجان ليلة العمر والتي تقام في الكويت خلال الفترة المقبلة.

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