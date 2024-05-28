ياسمين رئيس أنيقة بالأسود وفنانة تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند عبدالحليم

شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها صورا جديدة بتقنية "سيلفي" من داخل سيارتها، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ريم سامي

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها خلال قضائها شهر العسل مع زوجها.

سامية الطرابلسي

خطفت الفنانة سامية الطرابلسي الأنظار بإطلالة جريئة داخل البحر، ونشرت صورا مرتدية "كاش مايوة" عبر حسابها على موقع "انستجرام".

حلا شيحة

شاركت النجمة حلا شيحة، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صور جديدة لها، وظهرت بملامح هادئة.

ياسمين عبدالعزيز

نفت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلافها مع الفنانة بدرية طلبة، ونشرت صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها على موقع "انستجرام".

راندا عبد السلام

شاركت الفنانة راندا عبد السلام جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان طويل باللون الأبيض.

نورهان منصور

تألقت الفنانة نورهان منصور وظهرت بإطلالة ساحرة، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، حيث ارتدت فستان طويل مجسم باللون النحاسي، بدون أكمام، أبرز قوامها الرشيق.

نانسي عجرم

احتفلت المطربة نانسي عجرم بعيد ميلاد "أيلا" ابنة شقيقتها نادين، بحضور شقيقها نبيل وسط تجمع عائلي، وأجواء تملؤها البهجة والسرور.

ياسمين رئيس

خطفت الفنانة ياسمين رئيس الأنظار، ونشرت صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت مرتدية فستان "سهرة" باللون الأسود، وذلك عبر حسابها على موقع "انستجرام".

كندا حنا

شاركت الممثلة كندا حنا جمهورها أحدث ظهور لها من أحد جبال مدينة حماة السورية، عبر حسابها على موقع انستجرام