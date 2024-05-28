"قلوبنا موجوعة".. هيفاء وهبي تعلق على مجزرة رفح الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علقت المطربة هيفاء وهبي، على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي واستهداف خيام النازحين قرب مخازن وكالة الأونروا شمالي غرب رفح، ما أسفر عن سقوط 35 شهيدًا وعشرات المصابين.

وكتبت "هيفاء"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا: "يا رب ارحمهم ونجهم، ولا شعور ولا كلمة بيقدروا يوصفوا اللي صار، حرام حرام يارب فرجينا انتقامك، قلوبنا موجوعة، قلوبنا مع فلسطين".

وجاء الهجوم بعد يومين فقط من قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وهو قرار يهدف إلى حماية المدنيين ومنع حدوث إبادة جماعية.

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس الأحد، على ارتكاب مجزرة جديدة بقصف خيام النازحين شمال غرب رفح (تل السلطان)، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى واشتعال النيران في الخيام.

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