شكرا لقرائتكم خبر عن مدين لـ تليفزيون الخليج 365: نجاحى فى التلحين جعلنى أقرر تأجيل خطوة الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملحن مدين في لقائه ببرنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” إن نجاحه في مجال التلحين كان سببًا في تأجيل خطوة الغناء التي تعيش بداخله منذ بداية مشواره في عالم الموسيقى، لافتًا إلى أن كل أغنية يختارها لنفسه تكون ليس من نصيبة حيث يعجب بها أحد المطربين فيتركها له كما.

وأعرب الملحن مدين عن سعادته بالانتعاشة الفنية التي يعيشها والنجاحات التي حققتها الأغانى التي لحنها لعدد من النجوم الكبار وحصولها على المراكز الأولى في المنصات الإلكترونية، ومنهم الهضبة عمرو دياب والنجمة شيرين، ونجوم آخرين.

وقال مدين خلال لقائه فى برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” إنه يعتبر عام 2024 وش السعد عليه لأنه بدأ العام بأغنية "بيوحشنى" مع عمرو دياب، وأغنية "الدهب" مع شيرين عبد الوهاب، كما قدم إعلانا تجاريا بصوته، بالإضافة إلى تعاونه مع النجمة أصالة في تتر أحد المسلسلات التى عُرضت فى رمضان الماضى.