“مثل الطفلة”.. نانسي عجرم تقفز على الترامبولين مع ابنتها ولقطات من حديقة الفيلا الخاصة بها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2024 02:30 صباحاً - شاركت النجمة نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الستوريز على “إنستجرام“، بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقفز وتلعب برفقة ابنتها الصغرى ليا.

نانسي عجرم تلعب مع ابنتها الصغرى

ومن المعروف أن “نانسي” تمنح كامل وقتها واهتمامها لبناتها الثلاثة، وخاصة ابنتها الصغرى التي ترافقها في أغلب حفلاتها وسفرياتها وتحرص دائماً على اللعب معها، وظهرت في المقطع وهي تلعب مع ليا على “الترامبولين” في منزلها، وكانت تقفز معها ووتلاعبها كالطفلة قبل أن تقعا معاً على الارضية المطاطية في مشهد تفاعل معه الآلاف من محبي النجمة اللبنانية.

ونال المقطع اعجاب الآلاف من متابعي نانسي واشادوا باهتمامها باللعب والضحك مع طفلتها واعطائها الوقت الكافي من الحب والرعاية في كل الأوقات، متمنيين لها ولعائلتها المزيد من السعادة والطمأنينة.

في سياق منفصل، شوقت الفنانة اللبنانية جمهورها لعمل فني ستطرحه قريباً ونشرت صوراً لها بجمبسوت ناعم يتسم بصيحة الباييت من الأعلى وبالبنطال بشراشيب متلألئة في تصميم صيفي ناعم.

وأرفقت الصور بتعليق كتبت فيه: “الأشياء الجيدة تستحق الإنتظار”.

آخر أعمال نانسي عجرم

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أحدث أعمالها الغنائية، التي تحمل عنوان “مشكلتك الوحيدة”، وجاءت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب“.

ونشرت نانسي بوستر الأغنية على حسابها الخاص بموقع “إنستجرام”، وهي من كلمات علي المولى، وألحان أيمن قمحية، وتوزيع باسم رزق.

فيلم مقسوم

كما طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أغاني “فيلم مقسوم” الذي شاركت في بطولته ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

أغنية مقسوم

أغنية «مقسوم» من غناء نانسي عجرم، وكلمات تامر مهدي، وألحان ايهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس بوي، وهى ثاني أغنية طرحتها نانسي عجرم من فيلم «مقسوم»، حيث طرحت أول أغنية من الفيلم خلال الأيام الماضية بعنوان «قلبي يا محتاس».

كلمات أغنية مقسوم

ياما ناس بتلم فلوس، وناس في الحب تشيل، تعمل من الحب كنوز، وساعات في القلب دخيل، وأنا قلبي ما بيحوش، لو أفلس يوم معلش، يضحك أو يقلب وش، أول ليلة يبات مهموم، لا فرح ولا خزن يدوم، سيب نفسك للمقسوم، لو رتم الدنيا تقيل، يبقى تعلي المقسوم.

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