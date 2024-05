بفستان مزيّن بصورة المسيح عليه السلام.. ممثلة شهيرة تُثير الجدل في مهرجان “كان” السينمائي! (صورة)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2024 02:30 صباحاً - أثارت الممثلة ماسيل تافيراس جدلاً واسعاً خلال مشاركتها في “مهرجان كان السينمائي” هذا العام بسبب افتعالها مشكلة مع حارسة أمن منعتها من إظهار كامل فستانها على الدرج الطويل.

ماسيل تافيراس تثير الجدل بفستانها

ورصدت عدسات الكاميرات التدافع والمشادة الكلامية بين الحارسة والممثلة الدومينيكانية التي وصلت إلى المهرجان لحضور العرض الأول للفيلم الفرنسي The Count of Monte Cristo المأخوذ عن رواية للكاتب ألكسندر دوماس، بفستان أبيض ضخم مرفق بذيل طويل جداً طُبعت عليه صورة لوجه المسيح، وحاولت الممثلة مراراً مدّ الفستان على السجادة الحمراء، إلا أن حارسة الأمن تنبّهت للأمر ومنعتها من ذلك، وهو ما أثار غضب ماسيل.

وشوهدت حارسة الأمن التي اشتبكت سابقاً مع المغنّية كيلي رولاند، وهي تدفعها للصعود ورفع الفستان، وترشدها إلى الداخل أثناء محاولتها التقاط الصور بفستانها الغريب، فدفعتها الحارسة مراراً، ما اضطر الممثلة إلى دفعها بالقوة وإبعادها عنها، فتدخل حراس آخرون وساعدوها في رفع الفستان، لكنها بدت في غاية التوتر والانزعاج.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المصوّر المنتشر، وانقسمت التعليقات بين من رأى أن الفستان يحمل إساءة الى شخص المسيح، وهو ما دفع حارسة الأمن إلى التدخل ومنعها من بسط الفستان على الأرض، ومَن دافع عن الممثلة من باب أن ما فعلته حرية شخصية وليس فيه إهانة لأحد.

ختام مهرجان كان السينمائى الدولي

واختتمت فعاليات الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي يوم السبت 25 مايو وتم الإعلان عن جوائز الأفلام المشاركة في دورة هذا العام والتي شهدت منح جائزة السعفة الذهبية الفخرية لعدد من رواد السينما حول العالم وهم النجمة العالمية ميريل ستريب وجورج لوكاس مخرج سلسلة أفلام Star Wars وللمرة الأولى يمنح المهرجان السعفة الذهبية الفخرية لأحد الاستوديوهات حيث منحها لاستوديو Ghibli والذي قدم العديد من أفلام الأنمي على مدى عقود، وأسسه الياباني هاياو ميازاكي وإيساو تاكاهاتا.

وجاءت أبرز جوائز حفل ختام مهرجان كان السينمائى كالتالي:

فوز فيلم المخرجة الهندية بايل كاباديا All We Imagine as Light بالجائزة الكبرى من مهرجان كان السينمائي.

فوز فيلم Anora للمخرج شون بيكر جائزة السعفة الذهبية

أفضل مخرج: ميجيل جوميز، “Grand Tour”

أفضل ممثل: جيسي بليمونز، Kinds of Kindness.

أفضل ممثلة: بطلات فيلم “إميليا بيريز”

جائزة لجنة التحكيم: “إميليا بيريز”

أفضل سيناريو: كورالي فارجات عن فيلم “The Substance”

الكاميرا الذهبية: “Armand”، هافدان أولمان تونديل

تنويه خاصة للكاميرا الذهبية: “Mongrel”، تشيانج وي ليانج، ويو تشياو يين

سعفة الفيلم القصير الذهبية: “The Man Who Could Not Remain Silent” للمخرج نيبويشا سليجيبتشيفيتش

تنويه خاص للفيلم القصير: “Bad for a Moment” للمخرج دانييل سواريس.

