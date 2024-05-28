نُسخة متطابقه من خاله.. أحمد حلمي وابن شقيقه يُثيران الجدل بسبب التشابه الكبير بينهما!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2024 02:30 صباحاً - شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره بفيديو كوميدي مع ابن شقيقه محمد، ليظهر الشبه الكبير بينهما.

أحمد حلمي وابن شقيقفه في فيديو طريف

ظهر أحمد حلمي مع ابن شقيقه محمد وهما يؤديان واحد من مشاهد فيلم “الدادة دودي” للطفلان التوأم ومدى التشابه بينهما حتى أن والدهما لا يميز بينهما، والجملة الشهيرة “أنا مش كرم أنا كريم، أنا مش كريم أنا كرم”.

وظهر الشبه الكبير بين أحمد حلمي وابن شقيقه سواء في الملامح أو حتى اختيار النظارة الطبية.

ومحمد حلمي هو ابن شقيق أحمد حلمي، خالد حلمي، الذي رحل عن عالمنا قبل أشهر.

أحمد حلمي وآخر أعماله

على جانب آخر، كشف أحمد حلمي عن موعد عرض مسرحيته الجديدة “ميمو” في مصر، بعد عرضها في المملكة العربية السعودية.

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ونشر أحمد حلمي عبر صفحته الرسمية بموقع Facebook، الملصق الدعائي لمسرحية “ميمو”، وعلق كاتبا: “ميمو x العيد x مصر”.

ومسرحية “ميمو” تدور أحداثها في إطار كوميدي حول شخصية “مسعود” التي يجسدها الفنان أحمد حلمي وتتناول المسرحية بشكل ساخر تأثير السوشيال ميديا على الأفراد والمجتمع، وتسلط الضوء على بعض القضايا الاجتماعية بشكل كوميدي.

يشارك في بطولة مسرحية “ميمو” إلى جانب أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي السينمائية هو فيلم “واحد تاني” الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر 2022 مع نسرين أمين، نور إيهاب، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو عبد الجليل، محمد التاجي، وآخرين، والعمل من إخراج محمد شاكر خضير.

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