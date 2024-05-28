بعد طلاقها… هل ارتبطت هنا الزاهد بشخص من داخل الوسط الفني؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2024 02:30 صباحاً - خلال الفترة الاخيرة ترددت انباء عن ارتباط الفنانة هنا الزاهد، طليقة الفنان أحمد فهمي بعلاقة عاطفية مع شخص من داخل الوسط الفني.

وعُلم ان تلك الاخبار المنتشرة غير صحيحة، وان هنا الزاهد لم تدخل في أي قصة حب جديدة بعد طلاقها من الفنان أحمد فهمي.

هنا الزاهد مثل العروس في ختام “كان”

ونشرت الزاهد، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” من مشاركتها في ختام مهرجان كان.

وتألقت هنا الزاهد بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا باللون الأبيض، مكشوف من منطقتي الساق والصدر، وطويل وبـ صيحة الـ“كب”، يشبه فستان الزفاف.

وخطفت هنا الزاهد الأنظار، بارتداء المجوهرات الثمينة، حيث ارتدت العقد ذات الفصوص الزرقاء في الرقبة.

ووضعت هنا الزاهد المكياج الناعم، حيث اختارت الألوان الترابية، كما اختارت اللون البني في الشفاه، مع الأيشادو اللامع فوق العين.

أحدث أعمال هنا الزاهد مع تامر حسني

وتصور هنا الزاهد حاليا، دورها في «فيلم ريستارت»، الذي ينتمي لنوعيه الأفلام الكوميدية، ويتعاون تامر حسني من خلاله مع مجموعة من الفنانين، أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، من إخراج سارة وفيق، ويعد هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، إذ أنَّ التعاون الأول بينهما كان من خلال فيلم «بحبك».

مسلسل “إقامة جبرية”

تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض آخر أعمالها الدرامية مسلسل إقامة جبرية، وشاركها البطولة عدد من نجوم الفن أبرزهم: «محمد الشرنوبي، صابرين، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي»، وأخرين من نجوم الفن، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تواصل تصوير فيلمها الجديد ري ستارت، بطولة الفنان تامر حسني، ومؤخرًا عرض لها فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي شاركت به في سباق أفلام عيد الفطر 2024، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وعرض لها مؤخرا فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في دور العرض السينمائي ضمن أفلام عيد الفطر، وحق العمل نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »