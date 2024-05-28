لطفي لبيب يكشف حقيقة خلافه مع أحمد مكي| مفأجاة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان لطفي لبيب عن حقيقة نشوب خلاف بينه وبين الفنان أحمد مكي، بسبب عدم تعاونهما في أعمال فنية الفترة الأخيرة.

وحسم الفنان لطفي لبيب جدل وجود خلاف بينه وبين الفنان أحمد مكي، وقال في تصريحات تليفزيونية، إن فكرة الخلاف أمر غير صحيح بالمرة، وليس لديه علم به، أنها مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أنه يكن كل الاحترام والتقدير لمكي.

حقيقة خلاف لطفي لبيب وأحمد مكي

وكان لطفي لبيب؛ أكد أنه كان سببًا في تقديم أحمد مكي بطولة فيلم إتش دبور، مشيرا إلى أن المخرج شريف عرفة، شاوره في البداية في تقديم مكي لبطولة فيلمه الجديد، مؤكدا أنه وافقه في الرأي ودعمه في اختياره للنجم الكبير، ليحقق بعدها نجاحًا باهرًا في إتش دبور.

وقال لطفي لبيب في تصريحات سابقة له: شريف عرفة أخذ رأيي في أحمد مكي قبل ما يدخل مجال التمثيل، قولتله هايل وبعدها شريف طلب من الإنتاج يجيب أكبر باروكة شعر في الحياة، وبعدها طلب منى رأيي قولتله أوفر أوي قالي لو متباعتش في الإشارات أبقى مبفهمش حاجة.

ومن أشهر الأعمال التي قدمها لطفي لبيب مع الفنان أحمد مكي، فيلم إتش دبور، وفيلم طير أنت، الذي عرض عام 2009، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت طرحه.

وفي وقت مسبق، تحدث الفنان المخضرم لطفي لبيب عن موقفه من دخول بناته المجال الفني، ورفضه تكريم من السفارة الإسرائيلية، وتفاصيل اعتزاله الفن، خلال حوار تلفزيوني.

وقال “لبيب” إن زوجته "ست جدعة" ويهتم بها وببناته الثلاث، اللواتي لا يرغبن في دخول الفن.

وعن موقفه من توريث الفن، أوضح لبيب أنه "صعيدي" ولا يؤمن بتوريث الفن، مشيرًا إلى أن "اللي ولادهم طلعوا فنانين دول ورثوهم الحكاية وأنا معملتش ده".

وأضاف الفنان لطفي لبيب "مينفعش أعمل ده مع بنات شقين طريق في حاجات تانية، وأنا أب حاسم بس حنين جدًا، في حاجات لا أقبلها وفي حاجات أبقى حازم فيها وحاجات بدلع فيها البنات".

ورفض الفنان تكريم من السفارة الإسرائيلية، لافتًا أنه امتنع عن استلام جوائز بعد تقديمه دور سفير إسرائيلي في فيلم "السفارة في العمارة" مع الزعيم عادل إمام.

وأوضح: "لقيتوهم بيكلموني عايزين يكرموني، قولتلهم لأ مينفعش، أنا شايف المكالمة دي وأنا حاربت علشان الأرض دي وجزء من مصر، سيناء دي غالية عليا بشكل لا يتخيله عقل."

وعن اعتزاله الفن، نفى لبيب شائعات اعتزاله، قائلاً: "الناس دايمًا بتسألني، أنت هتعتزل؟ أنتم كلكم نظر، هو مين يجيب ممثل طاير نصه؟ مينفعش، وأنا قانع جدًا بما أنا فيه وراضي باللي كتبهولي ربنا، راضي بنسبة 100% وسعيد لأني كنت شغال كتير، وعامل 150 فيلم و380 عمل فني بما فيها الأفلام، دول كانوا واخدني تماما من بيتي".

وحل الفنان القدير لطفي لبيب ضيفًا ببرنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" مع الإعلامية نهال طايل، وتطرق الفنان خلال الحلقة في أمور عدة ولعل أبرزها حديثه عن كواليس فيلم عسل أسود الذي شارك فيه الفنان أحمد حلمي.

وأشار لطفي لبيب إلى أن الدور الذي لعبه في عسل أسود كان في البداية للفنان الراحل محمد شرف، ولكن بسبب تعرضه لوعكة صحية طلب منه تقديم الدور بدلًا منه، ولكن أوضح لبيب أنه اشترط أن يأخذ الفنان محمد شرف أجره كاملًا وكأنه كان سيقدم العمل.

وتحدث قائلًا: "راضي هو النموذج السيئ اللي مشوه شكل السياحة في مصر، والدور ده مكانش دوري كان دور محمد شرف، الله يرحمه، وكان عامل عملية في المخ وبدأ يفقد الذاكرة ويتوه، وقالوا لازم يتغير وجابوني، وقالولي تعبان قلت لهم ياخد أجره كامل شرط دخولي الفيلم، وعلشان كدة وافقت، وده حق محمد شرف وكان هيعمله أحسن مني والله".