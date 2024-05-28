ياسمين رئيس تتألق بالأسود من أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ياسمين رئيس الأنظار ونشرت صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "ياسمين" الصور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "جاهزة للانطلاق أسفل الممر".

وظهرت ياسمين رئيس في الصور بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان سهرة باللون الأسود.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة ياسمين رئيس، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمراية"، "مذهلة"، "إيه الحلاوة دي كلها"، "ملكة خارقة الجمال".

يذكر أن ياسمين رئيس شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" والذي عُرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، وقدمت خلاله شخصية شهرزاد.

العمل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، وفاء عامر، أحمد بدير، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، طارق النهري، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وتأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري.

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