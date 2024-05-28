الصف الأخير يشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان روتردام للفيلم العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن، من إنتاج شركة Victoria Film في المسابقة الرسمية بمهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته 24 المقرر إقامتها في الفترة ما بين 30 مايو إلى 2 يونيو.

وقد حصل الفيلم مؤخراً على جائزتين في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط "أفضل فيلم وأفضل سيناريو".

فيلم الصف الأخير من إنتاج شركة Victoria Film وبطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبدالعظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

وتدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.