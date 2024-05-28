شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يلتقى بجمهوره فى المغرب يوم 6 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النجم اللبناني وائل كفورى بجمهوره المغربى في حفل ساهر يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل بـ كازبلانكا، يقدم فيها كفورى فاصلاً غنائيًا من أغانيه التي يعشقها ويرددها دائما جمهوره في كل مكان منها: "مين حبيبى أنا"، "قرب لى"، "يا ضلى يا روحى"، "يا هوا روح وقولوا".

وروج كفورى لهذا الحفل حيث نشر على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى قائلاً: "وحشتكم بزاف يا أهل المغرب نلتقي السبت 6 يوليو في Morocco Mall في كازابلانكا كنشوفكم على خير".



وائل كفورى

يذكر أنه سوف يجتمع كل من النجم وائل كفورى والنجمة نوال الزغبى، خلال الحفل الغنائي الذى سيتم إحياؤه اليوم السبت، بولاية لاس فيجاس في أمريكا، ومن المقرر أن يقدم كل منهما خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.