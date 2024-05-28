شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة الهارب منال محيى الدين تحيى حفلا فى الأوبرا.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن الفعاليات الإبداعية المتنوعة لوزارة الثقافة تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً لعازفة الهارب الدكتورة منال محيى الدين وفرقتها أنامل شرقية وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مجموعة من الألحان الشرقية الشهيرة التى أعيد صياغتها لتناسب آلة الهارب منها كلمة حلوة لـ داليدا، يا زهرة فى خيالى لـ فريد الأطرش، ميس الريم، آخر أيام الصيفية، نسم علينا الهوى لـ فيروز، دعاء لـ عمر خيرت، لونجا 79 و85 لـ هانى شنودة، يمامة بيضا لـ داوود حسنى، رقصة عزيزة لـ محمد عبد لوهاب وموسيقى فيلم أبو على لعمرو إسماعيل بالإضافة إلى بانورا من أعمال كل من أسمهان وبليغ حمدى.

يذكر أن منال محيى الدين نشأت في أسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة ثم ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار ونالت البكالوريوس بتقدير امتياز، حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي، تعد أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991، قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى نجحت فى بناء قاعدة جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.