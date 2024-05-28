شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناير: دواعى السفر مسلسل من موسم واحد.. وهناك أعمال أخرى لى مع أمير عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المؤلف محمد ناير، فى لقاء خاص لـ"الخليج 365"، عن مسلسل "دواعى السفر"، من تأليفه وإخراجه، وعرضه على منصة watch it.

وقال محمد ناير: "يوجد أعمال فنية على الساحة بشكل كبير جدًا ومن خلالها نقدم أجيالاً جديدة وشبابًا جددًا وكنت فى زيارة المعهد القومى للمسرح وقابلت شباب أداء مسرحى غير طبيعى وتمثيل ومهنية واحترافية هما المستقبل".

وعن أحب الألقاب له مخرج أم مؤلف، رد قائلاً: "بحب لقب صانع دراما أو صانع سينما أي كان الصفة ممكن أعمال قدام أكون منتج وليس مخرج و مؤلف بحب أكون متواجد في الصناعة وأضيف ليها أي حاجة إيجابية بحب أكون جزء فيها".

وعلاقته بالنجم أمير عيد، قال: "عشرة عمرى أعرفه أكثر من 20 سنة وأكيد فى أعمال أخرى معًا، ودواعى السفر مسلسل من موسم واحد ليس له أجزاء أخرى".

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.