براد بيت مُحرج بسبب ابنته.. ما فعلته صادم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: في خبر صادم، أثارت فيفيان ابنة النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت ضجة كبيرة عبر وسائل الإعلام العالمية بعد انتشار معلومة تفيد بإسقاطها اسم عائلة والدها من لقبها.

وأوردت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية هذا الخبر المثير للجدل، حيث قررت الشابة البالغة من العمر 15 عاماً عدم استخدام لقب والدها في فيلم The Outsiders الموسيقي، والذي ساهمت والدتها في إنتاجه.

وأكدت مصادر المجلة أنه تم إدراج اسم فيفيان مع لقب “جولي”، بدلاً من “جولي بيت”. لكن لم يتبين حتى اللحظة ما إذا كانت فيفيان قد غيّرت اسمها بشكل قانوني أم الأمر اقتصر على الفيلم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أمر القاضي أنجلينا جولي، الأسبوع الماضي، بتسليم اتفاقية عدم الإفشاء التي وقّعتها مع طرف ثالث على مدى 8 سنوات، وسط المعركة القانونية المستمرة بين الزوجين السابقين.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أقدمت زهرة الابنة الكبرى لأنجلينا جولي وبراد بيت على إسقاط اسم والدها، عندما تم قبولها في نادي AKA النسائي في كلية سبيلمان، وقالت في فيديو نشرته مجلة Essence حينها: “اسمي زهراء مارلي جولي”.

يُذكر أن أنجلينا جولي (48عاماً) وبراد بيت (60 عاماً) انفصلا منذ أكثر من 7 سنوات، لكنهما دخلا في نزاع قضائي مثير للجدل حول حضانة أبنائهما الستة.