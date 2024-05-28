بعد حذف ميدلي أغانيها.. بلقيس تتحدّى روتانا: “انشروه بلا رحمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: بعد استيائها من حذف الميدلي الذي طرحته أخيراً عبر “يوتيوب” من قبل “روتانا”، تحدّت المطربة بلقيس فتحي الشركة وأعادت طرح الجزء الأول من الميدلي الذي يضم مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة، وحذفت الأغنيات الثلاث التي تعود ملكيتها لـ”روتانا”.

وحرصت النجمة اليمنية على تحريض جمهورها لمساعدتها في الردّ من خلال نشر المقطع المصوّر عبر موقع “أكس”، وأرفقته بتعليق طريف كتبت فيه: “نزل ميدلي بلقيس مرة ثانية بعد ما حذفوا وفشلت المساعي، طلعوا عملو تريند وانشروه بلا رحمة”.

وسارع والد بلقيس، النجم أحمد فتحي إلى دعمها والإشادة بموهبتها فكتب على “إكس”: ” كل الدعم إلى ابنتي الحبيبة. يا بلقيس ثقتي في موهبتك كثقتي في تربيتك، فأنتِ فنانة مطبوعة، والتأكيد على ذلك هذه الجماهير الغفيرة الملتفّة حولك، ابنتي الحبيبه بالتوفيق”.

وكانت بلقيس قد عبّرت عن غضبها واستيائها الشديد من شركة “روتانا”، حيث قالت: “طبعاً ‎ميدلي الجزء الأول شفته منتشر جداً ولآخر لحظة كان في تصاعد مستمر في التريند ‎السعودي ومحقق مشاهدات ممتازة على الرغم من أنه فيديو طويل تتجاوز مدته 12 دقيقة، وفجأة شركة “روتانا” حذفت الفيديو كليب بسبب 3 أغنيات من ألبومي، رغم أنهم كوفرز وتوزيع جديد وبالنهاية أغنياتي اللي انشهرت بإسمي وحققت لي شهرتي في بداياتي”.

وأضافت: “بس معلومة لكم من كواليس سنين من الجهد والاجتهاد، أقسم بالله العلي العظيم إن جميع ألبوماتي وكليباتي بدون استثناء هي من انتاجي الخاص وجيبي الخاص ومجهودي الخاص وتعبي، والنجاح اللي حققته الأغاني والألبومات هي ثمرة سهر وجد واجتهاد واضطررت آسفة للتنازل عن ألبومين، من أجل تسوية انتهاء التعاقد مع “روتانا” لأسباب ما راح أذكرها الآن”.