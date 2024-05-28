ياسمين عبد العزيز تنفي خلافاتها مع هذه الفنانة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار عن وجود خلافات بين الفنانتين ياسمين عبد العزيز وبدرية طلبة، والسبب عدم حضور ياسمين حفل زفاف “سلمى” ابنة بدرية، ولا حتى التعليق على الزفاف، رغم صداقتهما المتينة.

وحرصت ياسمين على نفي كل الأخبار التي تم تداولها حول خلافها مع بدرية، ونشرت عبر حسابها الخاص في “فيسبوك” صورة تجمعها بها، وعلّقت عليها قائلةً: “بدرية يعني الطيبة والجدعنة كلها، يلا أشوفك قريّب عشان بإذن الله نكسّر الدنيا كالعادة”… وهو ما جعل بدرية تبادل ياسمين بالمثل إذ كتبت رسالة عبر صفحتها وعلقت عليها قائلةً: “بحبك يا بنت قلبي وروحي”.

وكانت بدرية طلبة قد احتفلت بزفاف ابنتها سلمى في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث لازمت بدرية ابنتها خلال تجهيزاتها قبل بدء الحفل، وحرصت على التواجد معها في غرفتها، وانتشر فيديو لها وهي تطلق الزغاريد، وفي الوقت نفسه تبكي من الفرح، وتحتضن ابنتها وسط مشاعر متباينة في هذه المناسبة السعيدة.