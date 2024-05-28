فنان شهير يكشف للمرة الأولى هذا السر عن أحمد مكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: خلال لقائه في برنامج “تفاصيل”، الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة “صدى البلد 2″، كشف الفنان لطفي لبيب عن سر يُذاع للمرة الأولى، حول قيام الفنان أحمد مكي ببطولة فيلمه الشهير “إتش دبور”، الذي يُعد أولى بطولاته المطلقة، مؤكداً أنه هو مَن اكتشفه وساهم في تجسيده الدور.

وقال لبيب عن كواليس مشاركته في الفيلم: “شريف عرفة أخذ رأيي في أحمد مكي قبل ما يدخل مجال التمثيل وقلت له هايل، وبعدها شريف طلب من الإنتاج إحضار أكبر “باروكة” شعر في الدنيا، ثم طلب رأيي فقلت له أوفر أوي، قال لي لو متباعتش في الإشارات أبقى مبفهمش حاجة”.

وأشار لطفي لبيب إلى أن الـ”باروكة” التي ظهر فيها أحمد مكي في العمل تم صنع نسخ كثيرة منها وباعها الكثيرون عند شارات المرور، ولها ألوان مختلفة مثل الأحمر والأخضر والأصفر والفوسفوري.

وعن خلافه مع أحمد مكي، وفق ما قال البعض، رد لطفي لبيب قائلاً: “لا أعرف حقيقة هذا الكلام، أنا مركّز في الحرب الدائرة في غزة”.