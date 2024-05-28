بعد الجدل.. محمد رمضان يكشف سبب ظهوره بصورة نيلسون مانديلا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: نشر الفنان محمد رمضان من خلال حسابه الخاص في منصة “X” تغريدة كشف فيها سبب ظهوره في حفل ختام نهائي بطولة إفريقيا بين ناديي “الأهلي” المصري و”الترجّي” التونسي، مرتدياً قميصاً عليه صورة الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا.

ونشر رمضان صورة بدا فيها وهو يرتدي القميص، وصورة أخرى لإحدى مقولات نيلسون مانديلا يدعم بها القضية الفلسطينية وجاء فيها: “نعلم جيداً أن حريتنا تبقى ناقصة بدون نيل الفلسطينيين حريتهم”.

وهو ما يعني أن ظهور رمضان بهذا القميص جاء في إطار تضامنه مع القضية الفلسطينية، وذلك رداً على إدارة جماهير النادي الأهلي ظهرها له في المباراة بعد انتشار أخبار عن تعاونه مع شركات تدعم الكيان الصهيوني.

يُشار إلى أن محمد رمضان غاب عن موسم رمضان 2024، ويحضّر حالياً لفيلم “أسد أسود” والذي يشارك في بطولته: رزان جمال، خالد الصاوي وماجد الكدواني، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد دياب، شيرين دياب وخالد دياب.