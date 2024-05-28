تعاون مرتقب بين الفنانة دانيل دانيل Lady D ولايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تواصلت الفنانة اللبنانية دانيل دانيل مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وعرضت على الشركة أغنية لانتاجها لها.

وبعد استماع “لايف ستايلز ستوديوز” لأداء الفنانة وإعجاب الشركة بالأغنية بادرت الشركة بإرسال ديمو أغنية جديدة للفنانة دانيل واعجبت بها كثيراً.

الأغنية باللهجة المصرية وتتميّز بإيقاعات سريعة من ألحان محمد يحيى، وقد صودف أن يحيي يتواجد في بيروت حالياً لقضاء بضعة أيام ترفيهية إلا أنه سيقطع إجازته ويجتمع مع الفنانة لتسجيل صوتها على الأغنية قبل عودته إلى القاهرة.