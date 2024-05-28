حورية فرغلي تهاجم بقوّة مسابقات ملكات الجمال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: خلال استضافتها في برنامج “البيه والهانم” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، شنّت الفنانة حورية فرغلي هجوماً حاداً على مسابقات ملكات الجمال التي تُقام في السنوات الأخيرة، بالمقارنة مع المسابقة التي شاركت فيها عام 2002 وفازت بلقبها.

وقالت حورية: “أنا كنت عضو لجنة تحكيم في مسابقة ملكة جمال مصر الماضية، وعضو لجنة تحكيم ملكة جمال العرب، والمسابقات لم تكن مثلما كانت على أيامي سنة 2002”.

ورداً على سؤال حول الاختلاف الذي لمسته بين الماضي والحاضر، قالت: “في الماضي لم يكن الجمال كل شيء، فالمتسابقة لا بد من أن تكون مثقفة وجميلة، وجسمها متناسقاً وتمارس الرياضة”.

وحكت عن موقف تعرضت له خلال مشاركتها في لجان التحكيم قائلةً: “منذ سنوات عدة طلبوني لأكون عضو لجنة تحكيم في مسابقة ملكة جمال مصر، وسألت البنت لو رجع بها الزمن لعصر الفراعنة فأي ملكة تحب أن تكون وما السبب؟ ففوجئت بأنها لم تكن تفهم اللغة العربية مع أنها مصرية، وطلبت مني إعادة السؤال باللغة الإنكليزية”.

يُذكر أن حورية فرغلي قدّمت أخيراً مسرحية “رابونزل بالمصري” للأطفال، ولعبت فيها دور أميرة ديزني “رابونزل”.