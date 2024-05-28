يسرا تكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة فاتن حمامة ونصيحتها لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: في مداخلة هاتفية مع برنامج “السفيرة عزيزة” الذي تقدّمه الإعلاميتان جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز على قناة dmc، تحدثت الفنانة يسرا عن اللحظات الأخيرة في حياة “سيدة الشاشة العربية” فاتن حمامة، في ذكرى ميلادها الـ94، مشيرة إلى أنها زارتها في المستشفى قبل وفاتها بوقت قصير، إذ إنها مَن ربّت زوجها وشقيقه في صغرهما.

وقالت يسرا إن فاتن حمامة كانت سيدة مميزة واستثنائية في كل تفاصيل حياتها، وأضافت: “كان عندها ذكاء رهيب، ورقّة، وتكسف أي شخص بذوقها الرفيع. كانت إنسانة راقية وتهتم بأدق التفاصيل، وتعرف الوجوه الجديدة، وتقرأ وتتعلّم وتحرص على معرفة أي أمور جديدة، وكانت تنصحني وتدعمني دائماً”.

وكشفت يسرا عن النصيحة التي وجهتها لها الفنانة فاتن حمامة قائلةً: “قالت لي إوعي تتغري أو تفتكري إنك ملكتِ العالم، أي حد ممكن يقع في ثانية، ولازم تعرفي تختاري هتعملي إيه وتقولي لأ لإيه”.