أوّل تعليق من أرملة حلمي بكر على حبس مدير أعماله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: في أوّل تعليق لها على معاقبة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر بالحبس ثلاث سنوات ودفع كفالة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ يُقدّر بمليونين و280 ألف جنيه، عبّرت سماح القرشي، أرملة الموسيقار عن سعادتها بقرار المحكمة بحبس مدير أعمال زوجها الراحل بعد نصبه عليه وتسببه في إصابته بحالة اكتئاب أدت إلى تفاقم مرضه.

وقالت القرشي في تصريحات صحفية: “أشكر القضاء المصري على نزاهته، والحمدلله ردّ لنا حقنا، وكل الناس اللي ظلمونا ربنا يخلّصنا منهم”.

وأضافت: “تمنّيت أن يكون حلمي على قيد الحياة ليرى هذه اللحظة وكيف عاد حقه إليه، ومدير أعماله يستحق العقاب، وربنا يجازي كل من ساعده في استخراج كارنيه النقابة على الرغم من أنه ليس له علاقة بالموسيقيين”.

يُذكر أنه انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار عن حدوث خلافات بين سماح القرشي وهشام نجل زوجها الموسيقار الراحل، بسبب الميراث، وقالت حينها في تصريحات صحافية إن لا خلافات بينهما، وعلاقتهما يسودها الود والاحترام، كما أنه يهتم بشقيقته من والده وأمضى يوماً كاملاً معها قبل سفره خارج مصر.