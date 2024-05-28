ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية ليا بو شعيا وشقيقتيها ليال وليلى بإطلالات رائعة من تصميم المصممة اللبنانية الشابة ألين صباغ خلال حضورهن زفاف النائب ميشال إلياس المر وزوجته فريدريكا فرام ليلة السبت الماضي. واختارت ليا اللون الأزرق الفاتح لهذه المناسبة السعيدة الذي لاق بلون بشرتها وتميز بقصته وتصميمه على الظهر على شكل قلب وفيه الكثير من التجديد اذ لا يشبه التصاميم التي نراها في الفترة الأخيرة واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة اضافة الى مكياج ناعم لإبراز ملامحها اللافتة أما شقيقتيها اللتين تشبهانها كثيراً اختارتا اللونين الأسود الكحلي.

كانت هذه تفاصيل خبر ليا بو شعيا وشقيقتيها يتألقن في زفاف النائب ميشال الياس المر بفساتين من توقيع ألين صبّاغ - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.