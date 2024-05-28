دنيا سمير غانم تعلق على مجرزة جديدة في حق الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علقت الفنانة دنيا سمير غانم على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في حق أهل غزة ورفح الفلسطينية.

ونشرت دنيا صورة مرسومة لنيران مشتعلة في الخيام، وطفل يصرخ، مكتوب عليها "منطقة آمنة"، في إشارة إلى كذب الاحتلال، عندما طالب أهالي غزة بالنزوح إلى رفح الفلسطينية حتى يبقون بأمان، وهو ما لم يحدث.

وعلقت دنيا على الصورة التي نشرتها "حسبي الله ونعم الوكيل".

وأقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، على ارتكاب مجزرة جديدة بقصف خيام النازحين شمال غرب رفح (تل السلطان)، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى واشتعال النيران في الخيام.