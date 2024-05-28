الجمعة.. رحاب عمر ونهاد فتحي تحييان حفلا في معهد الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا ضمن سلسلة كلثوميات التي تقدمها فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعمال "كوكب الشرق" أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفني، يؤديها كل من المطربة نهاد فتحي والمطربة رحاب عمر .

يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزء أصيل من التراث الموسيقى العربي .