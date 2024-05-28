كارول سماحة عن أحداث غزة: "أنا قلبي اتحرق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

علقت الفنانة كارول سماحة، على المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف خيام النازحين قرب مخازن وكالة الأونروا شمالي غرب رفح، ما أسفر عن سقوط 35 شهيدًا وعشرات المصابين.

وكتبت كارول، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "X":أنا قلبي احترق وما عم بقدر استوعب، إللي عم نشوفوا مش مشاهد بأفلام هي مشاهد من الواقع حتّى العقل ما بيستوعب إنها حقيقة، شو بعد في أكتر من هيك مجزرة وإجرام وإبادة حتّى العالم يتحرّك بوجه هالكيان المجرم؟.

يذكر أن الفنانة كارول سماحة، طرحت مؤخرا كليب أغنيتها التي تحمل اسم "نسخة مني" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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