وفاة الشاعر اللبناني محمد ماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الشاعر اللبناني محمد ماضي، صباح اليوم الثلاثاء، بعد مشوار فني حافل.

الشاعر الغنائي أحمد ماضي، أعلن خبر وفاة والده وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل: “إنا لله وإنا إليه راجعون.أبي في ذمة الله”.

الشاعر الراحل محمد ماضي، يعد من أبرز شعراء الأغنية اللبنانية ، وغنى من كلماته، نخبة من أبرز رموز الأغنية، ومنهم ملحم بركات، راغب علامة، سميرة توفيق، نجوى كرم، علاء زلزلي، زين العمر، وائل كفوري، وائل جسار، فضل شاكر ، وغيرهم.

وقدم المطرب فضل شاكر، أغاني عديدة من كلمات الشاعر الراحل، منها ياحياة الروح، ومصيرك حبيبي، وغنى وائل جسار، اغاني خسارة، وضحك الزمان، وانتهى الحب، في حين غنى المطرب راغب علامة ، سهران لمين، و المطربة نجوى كرم ، قدمت أغنية الحلو.