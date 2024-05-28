ضيف شرف "الدالي" نقابة الممثلين اللبنانية تنعى الراحل فؤاد شرف الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة ممثلي المسرح و السينما و الإذاعة و التلفزيون في لبنان‏، وفاة الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

النقابة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، أعلنت عن الوفاة، وكتبت ،:" رحل عن عالمنا منذ قليل النجم السينمائي الكابتن فؤاد شرف الدين في مستشفى هارون ، حيث كان يعالج عقب العملية التي خضع لها في رأسه.. وكان الكابتن حتى اللحظات الأخيرة يقاوم الوجع ويكابر على آلامه، خصوصاً أن كل من يعرفه يعلم تماماً مدى عزيمته القوية وصموده ومقاومته لكل المحن".

وعن موعد الجنازة، كتبت،:" سيوارى الثرى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء ٢٩ أيار في روضة الشهيدين".

وأضافت النقابة،:" رحم الله فؤاد شرف الدين، النجم الذي عشق لبنان حتى الرمق الأخير، وخالص التعازي لكل أفراد أسرته، لا سيما ابنته الممثلة جمانة، التي كانت رفيقة درب والدها ولم تفارقه للحظة طيلة فترة تواجده بالمستشفى".

وأوضحت ،:"يُذكر أن النجم الكبير كان قبل فترة بسيطة قد دخل إلى المستشفى بسبب بعض الآلام في الكلى وتماثل للشفاء وشارك بمسلسل “2024” الذي عرض في رمضان المنصرم، وأيضا بفيلم” الرب يراني”، وبعدها انتكست صحته وتبين أنه يعاني من ورم حميد في الرأس وخضع لعملية استئصال في مستشفى “سيدة لبنان” وقبل دخوله إلى غرفة العمليات كانت معنوياته عالية جداً.. وبعد العملية تماثل للشفاء وغادر إلى منزله إلا أن حالته ساءت فجأة وفقد الكثير من دمه وتم ادخاله مجدداً إلى مستشفى هارون حيث تم التبرع له بالدم، وكان من المقرر أن يخضع غداً لعدد من التحاليل والأشعة لكن المنية وافته".

وفي ختام بيانها، كتبت النقابة،:" نقابة الممثلين تنعى الكابتن فؤاد شرف الدين وتتقدم من عائلته ومحبيه و الجمهور اللبناني والعربي بأحر التعازي.. رحم الله فؤاد شرف الدين ” شاك نورس العرب” واسكنه فسيح جناته".

االفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، رحل عن عمر يناهز 83 عاما، بعد مشوار فني حافل، وشارك في أفلام " نساء في خطر"، و "الفرار"، و "المجازف"، و مسلسلات "زمن الاوغاد"، و"ديالا"، كان من ضيوف شرف مسلسل "الدالي"