"لم نختار الأسود و لكن كُتب علينا".. انتصار توجه رسالة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

نشرت الفنانة انتصار صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ووجهت من خلاله رسالة غامضة.

وكتبت: "لم نختار الأسود ولكن كتب علينا وقدر لنا".

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالأتي: "يارب ما تلبسيه أبدًا، بموت فيكي، حتى بالأسود تجنني، ما تعودنا منك على الطاقة السلبية، بحبك يا فنانة".

يذكر أن، الفنانة انتصار شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وهو من بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وهند عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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