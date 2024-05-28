هكذا احتفل عمرو يوسف بعيد ميلاد شقيقه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان عمرو يوسف، بعيد ميلاد شقيقه علي يوسف، بحضور زوجته الفنانة كندة علوش، وبمشاركة الأسرة والعائلة.

ونشر "عمرو يوسف"، صورًا تجمعه بشقيقه عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد سعيد أخي".

ويشارك عمرو يوسف في بطولة فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"، بطولة أحمد عز وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبد العزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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