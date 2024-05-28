شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان جورج سيدهم.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الثلاثاء الفنان جورج سيدهم بعيد ميلاده، الذى قدم أعمالاً مهمة فى السينما والمسرح تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، حيث إنه ولد 28 مايو عام 1938 فى محافظة سوهاج.

قدم جورج سيدهم، الكثير من الأعمال الكوميدية الرائعة، التى أسعدت المشاهدين، كما أنه حاصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس عام 1961.

كان سيدهم يستطيع تقليد العديد من الشخصيات، وفى المرحلة الثانوية حتى ظهرت موهبته فى التمثيل، وأصبح رئيس فرقة التمثيل بالمدرسة، وبدء مشواره الفنى فى التليفزيون مع الضيف أحمد والفنان سمير غانم من خلال تقديم فقرة الشحاتين حول العالم فى برنامج مع الناس.

وقدم جورج سيدهم العديد من الأعمال الناجحة منها "الجراج" و"الشقة من حق الزوجة" و"المعتوه" و"عالم عيال عيال" و"قاع المدينة" و"أضواء المدينة" و"البحث عن فضيحة" و"فرقة المرح" و"المجانين الثلاثة" و"شباب مجنون جدا" و"معبودة الجماهير" و"آخر جنان" و"الشقيقان" و"آخر شقاوة" و"معسكر البنات" .

واشتهر جورج سيدهم بأنه أشهر عازب الفن وقد أكد سمير غانم خلال إحدى اللقاءات على أن الفنان جورج سيدهم كان لا يعترف بالزواج نهائيًا وكان يطلق عليه "النظام الفاشل"، وبالفعل لم يفكر الفنان جورج سيدهم فى الزواج إلا بعد أن أتم عامه الخمسين فتزوج من الدكتورة ليندا مكرم وهى دكتورة صيدلانية، وأصيب جورج سيدهم بمرض أقعده عن التمثيل والحياة العامة.