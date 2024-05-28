شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يجسد شخصية طبيب بيطري في فيلم أوسكار عودة الماموث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان محمد ثروت ضمن أحداث فيلم أوسكار عودة الماموث شخصية طبيب بيطرى يعالج الحيوانات، ويقدمه في إطار كوميدى، ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات حلال الفترة المقبلة.

ويدور الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، حيث تتسارع الأحداث في جو من الإثارة والمطاردات عبر شوارع المدينة.

"أوسكار - عودة الماموث" يقدم مزيجًا من المغامرات واللحظات الكوميدية التي تناسب جميع أفراد العائلة، وهو يستكشف التحديات التي تواجه كائنًا عملاقًا في عالم لم يُصمم لوجوده، ومن المنتظر طرح الفيلم في السينما هذا العام.

فيلم "أوسكار - عودة الماموث" هو فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة احمد صلاح حسني ، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سويدان وأحمد البايض