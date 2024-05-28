شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات مهمة فى مشوار أسامة أنور عكاشة بذكرى وفاته.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة السيناريست أسامة أنور عكاشة، الذي اشتهر بكتاباته المميزة، وقدم أعمالاً تركت بصمة كبيرة إلى وقتنا هذا مع الجمهور، وتنوعت كتاباته بين الأعمال السينمائية والتليفزيونية والروايات الأدبية، والذى أثرى الدراما المصرية بالعديد من أعماله المحفورة فى الذاكرة، والتى تركت بصمة فى تاريخ الدراما المصرية، ففى فترة الثمانينيات والتسعينيات، لم يخلُ موسم رمضانى إلا ونجد عملا تليفزيونيًا من تأليفه، ونذكر عددًا من أشهر المسلسلات التى قام بتأليفها:

ليالى الحلمية

العمل الملحمى الذى استطاع أن يضم عددًا كبيرًا من النجوم فى عمل واحد مثل يحيى الفخرانى وصفية العمرى وصلاح السعدنى وحسن يوسف وغيرهم من النجوم حيث زاد عدد الممثلين إلى 300 ممثل لذلك أستمر المسلسل لخمس أجزاء، حيث تناول فترة مصر من عصر الملك فاروق إلى مطلع التسعينيات.

أبو العلا البشرى

الذى يروى عن رجل نزح على القاهرة بعد تبنيه لابنة أحد أصدقائه الذى توفى، التى لعبت دورها الفنانة صابرين، ويحاول تغيير المفاهيم الخاطئة لمن حوله ويحاول زرع القيم والمبادئ فيهم، المسلسل عرض عام 1986، وهو من إخراج محمد فاضل.





الشهد والدموع

وتكون المسلسل من جزأين، ويدور حول الظلم الذى جسده يوسف شعبان الذى أخذ حق اخيه فى الميراث مما تسبب فى موته من الحسرة، ولكن قررت زوجة أخيه أن تنتقم وأن تربى أبناءها ليكونوا على أفضل حال.

ضمير أبلة حكمت

وهو العمل الذى استطاع أسامة أنور عكاشة ضم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة إلى الدراما التليفزيونية، فهو أول مسلسل لها، والتى لعبت دور ناظرة المدرسة التى تواجه عقبات بين طالبات مدرستها، وشاركها الفنان الراحل أحمد مظهر والفنان جميل راتب.

الراية البيضا

اشتهر هذا المسلسل بجملة الراحلة سناء جميل الشهيرة "ولا ياحمووو التمساحة يلا"، فلعبت سناء جميل دور المعلمة فضة إحدى تجار السمك التى ترغب فى الإستيلاء على فيلا أثرية، بينما يرفض صاحب الفيلا إيمانه منه بالحفاظ على التراث.

أرابيسك

ألقى الضوء على فن صناعة الأرابيسك، من خلال الأسطى حسن "صلاح السعدنى " صاحب ورشة الأرابيسك الذى ورثها عن والده، ولكنه أهمل حياته وأتجه إلى المخدرات وأصدقاء السوء، لكن بالرغم من هذا كان دائما أول من يقف بجوار أهل منطقته فى أزماتهم.

زيزينيا

من خلال هذا العمل ألقى أسامة أنور عكاشة الضوء على الأجانب (اليونانيين – الإيطاليين) الذين عاشوا فى مصر فترة الاحتلال الإنجليزى، ويظهر كيف يتعاملون مع المصريين على أنهم الأسياد، والتشتت الذى واجه بشر عامر عبد الظاهر "يحيى الفخرانى " بين نصفه المصرى الذى يعود لوالده ونصفه الإيطالى نسبة إلى أمه.

امرأة من زمن الحب

وهو أحد أهم الأعمال الاجتماعية التى ترصد مشاكل الشباب فى مرحلة المراهقة فى عصر الإنفتاح، وكيف تحاول المرأة الصعيدية "سميرة أحمد" مواجهة هذه المشاكل، بعد أن أسند والدهم تربية الأبناء إليها، وشهد هذا المسلسل الظهور الأول للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم عبد العزيز.

أميرة فى عابدين

تناول هذا المسلسل موضوع التأقلم مع التغيير الذى قد يعتقد الكثير أنه تغيير إلى أسوأ بينهما هو عكس ذلك، فعائلة أميرة "سميرة أحمد" بعد أن عاشوا سنوات حياة رفاهية، أنتقلوا للسكن فى إحدى حوارى عابدين، وواجهوا صعوبات فى التأقلم فى البداية ليكتشفوا بعد ذلك أن ما عاشوا فى حياة الرفاهية عبارة عن زيف.