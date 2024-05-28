شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة النجم اللبنانى فؤاد شرف الدين ونقيب فنانى لبنان ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان اللبنانى فؤاد شرف الدين، بعد رحلة مع المرض، وخضوعه منذ أسابيع لجراحة بالرأس عن عمر ناهز 83 عاماً.

وأعلن خبر وفاته الفنان نعمة بدوى نقيب الفنانين اللبنانيين، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "غيب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين، الذى أثرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات".

وتابع: "كان دائماً يأخذ دور ضابط الأمن، لذا لقب بالكابتن، محافظاً على القانون وعلى هيبة الدولة".

كما نعاه قائلا: "نقابة الممثلين تنعى إليكم الفنان فؤاد شرف الدين وتتقدم بأحر التعازي لأسرته ولابنته الزميلة جومانة التى لازمته طوال فترة علاجه ولأصدقائه ومحبيه فى لبنان وفى العالم العربى، إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".