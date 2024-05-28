فوز أكاديمية الفنون بدرع التميز فى مهرجان إبداع للعام الخامس على التوالى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تحكيم مهرجان إبداع الموسم الثانى عشر لطلاب الجامعات والأكاديميات 2024 فوز أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة بدرع التميز للعام الخامس على التوالى، على مستوى جامعات مصر

كما فاز طلاب الأكاديمية بعدد كبير من الجوائز، حيث حصلت الأكاديمية على المركز الأول فى المسرح الغنائى والاستعراضى الجماعى، والمركز الثالث فى مجال الترانيم الجماعية، وحصل المعهد العالى للموسيقى العربية على المركز الأول فى مجال العزف الجماعى المتخصص، جائزة التميز فى مجال الفنون الشعبية متخصص، المركز الأول فى مجال العروض المسرحية الجماعى متخصص بالإضافة إلى عدد كبير من الجوائز الفردية.

وصرحت الدكتورة غادة جبارة أن مسابقة إبداع فرصة هامة لكل الطلاب المبدعين والموهوبين فى الجامعات المصرية المختلفة لإظهار موهبتهم وتفردهم، كما تقدمت بالشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى لجهدها الكبير فى التنظيم والإشراف على هذه المسابقة الهامة كما توجهت بالشكر للطلاب المشاركين من أكاديمية الفنون بفرعيها القاهرة والإسكندرية.