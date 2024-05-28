شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تعبر عن غضبها من مذبحة العدو الصهيونى بحق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى X عن غضبها الشديد جراء المذبحة الجديدة التى ارتكبها العدو الصهيونى بحق النازحين فى مدينة رفح الفلسطينية، قائلة "يا رب احميهم ونجهم، ولا شعور ولا كلمة بيقدروا يوصفو اللى صار حرام حرام يا رب فرجينا انتقامك قلوبنا موجوعة قلوبنا مع فلسطين".



تغريدة هيفاء وهبى

من ناحية أخرى تصدرت النجمة هيفاء وهبى مؤخرا ترند محرك البحث جوجل، بعد ظهورها في مهرجان كان السينمائي، حيث ظهرت وهى ترتدي فستاناً باللون الأسود والبينك على السجادة الحمراء للمهرجان لتخطف الأنظار لها.

وتعيش النجمة هيفاء وهبى حالة من النشاط الفنى، حيث حققت نجاحاً من خلال أغنيتها الجديدة "يا نحلة" والتى طرحتها على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، وميكس وماستر سليمان دميان.