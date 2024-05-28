شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان النجم اللبنانى فؤاد شرف الدين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية النجم اللبنانى فؤاد شرف الدين، بعد صراعه مع المرض، وخضوعه لجراحة بالرأس، عن عمر ناهز الـ83، ومن المقرر تشييع جثمانه غدا الأربعاء الساعة 3 عصرا، حيث يواري الثرى في روضة الشهيدين.

يذكر أن النجم اللبناني فؤاد شرف الدين كان يعاني منذ فترة من بعد بعض الآلام في الكلى، وبعد تماثله للشفاء ومشاركته في بعض الأعمال اللبنانية خلال الفترة الماضية، انتكست حالته الصحية، وتم الكشف عن إصابته بورم في المخ، وبعد خضوعه لجراحة لاستئصاله وتحسن حالته الصحية، تدهورت مرة أخرى بسبب حاجته إلى نقل دم، وتوفى داخل المستشفى في بيروت أثناء محاولة إسعافه.

وأعلن خبر وفاته الفنان نعمة بدوى نقيب الفنانين اللبنانيين، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "غيب الموت النجم الكبير الكابتن فؤاد شرف الدين، الذى أثرى السينما اللبنانية بالعديد من الأفلام وكذلك الشاشة الصغيرة بالعديد من المسلسلات".

وتابع: "كان دائماً يأخذ دور ضابط الأمن، لذا لقب بالكابتن، محافظاً على القانون وعلى هيبة الدولة"، كما نعاه قائلا: "نقابة الممثلين تنعى إليكم الفنان فؤاد شرف الدين وتتقدم بأحر التعازي لأسرته ولابنته الزميلة جومانة التى لازمته طوال فترة علاجه ولأصدقائه ومحبيه فى لبنان وفى العالم العربى، إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله".