شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم السرب بطولة أحمد السقا يحقق 441 ألف جنيه فى آخر ليلة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم السرب، أمس الاثنين، بدور العرض المصرية إيرادات وصلت إلى 441 ألف جنيه، وهو الفيلم الذى يؤرخ لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربات نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

وتشهد دور العرض السينمائية المختلفة منافسة 6 أفلام هى: السرب، و"شقو" بطولة عمرو يوسف، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وفيلم "عالماشى" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيرى، كما انطلق الأسبوع الماضى فيلمى "تاني تانى" بطولة أحمد آدم وغادة عبد الرازق وبيومى فؤاد، و"بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوى ومى سليم ونسرين طافشن وفيلم تانى تانى بطولة غادة عبد الرازق وأحمد آدم، وفيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوى ومى سليم.