شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعر اللبنانى محمد ماضى والجنازة بعد صلاة الظهر فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، منذ قليل، الشاعر اللبنانى محمد ماضى، حيث أعلن نجله الشاعر أحمد ماضى خبر الوفاة عبر صفحته بموقع فيس بوك ناعيا والده: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيب عمرى".

كما كشف عن موعد صلاة الجنازة حيث كتب: "سيصلى اليوم على جثمان والدى بعد صلاة الظهر في جامع البساتين دوار شاتيلا، ليوارى الثرى بعدها في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة، كما سنتقبل التعازي بعد الدفن للنساء والرجال في منزله الكائن في برج أبي حيدر واليوم الثاني والثالث في قاعة ذي النورين بشارة الخوري بعد صلاة العصر، على أن نتقبل التعازي يومي الجمعة والسبت في قاعة مسجد الزعتري شارع رياض الصلح صيدا بعد الصلاة".

يذكر أن الشاعر الراحل محمد ماضى من أبرز شعراء الأغنية اللبنانية، وغنى من كلماته، نخبة من أبرز رموز الأغنية، ومنهم ملحم بركات، راغب علامة، سميرة توفيق، نجوى كرم، علاء زلزلي، زين العمر، وائل كفوري، وائل جسار، فضل شاكر، وغيرهم.