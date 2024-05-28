وسط معركتها مع المرض، ماذا لو عادت سيلين ديون الى الغناء للمرة الأخيرة في حياتها؟ 

رغم إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس وإبتعادها عن الأضواء، تخطّط الفنانة العالمية سيلين ديون لتقديم الحفل الغنائي الأخير في حياتها الفنية من خلال عرض تلفزيوني خاص.

في التفاصيل، تمّ تشخيص المغنية البالغة من العمر ٥٦ عاماً بمتلازمة الشخص المتيبس في عام ٢٠٢٢، لكنها حرصت على تدريب صوتها وهي تسعى للغناء مرة أخرى وسط معركتها مع المرض.

في هذا الإطار قال مصدر مقرّب من “سيلين” لصحيفة “The Sun” أن “الفنانة العالمية لم تتخلَ مطلقاً عن رغبتها في الغناء مرة أخرى. وهي تعمل مع مدربي الصوت وأعضاء الفرقة والمتخصّصين منذ أكثر من ستة أشهر حتى الآن. في محاولة لتحقيق رغبتها بأن تصدر فيلماً موسيقياً يظهرها وهي تعزف وتغني أشهر أغانيها.

الجدير ذكره، أن “سيلين” ألغت جولتها الفنية العالمية Courage World Tour منذ نحو عامين بسبب معاناتها من عوارض متلازمة الشخص المتيبس، لكنها وثّقت هذه التجربة في الفيلم الوثائقي الجديد “أنا: سيلين ديون” والذي سيبدأ عرضه على منصة “برايم فيديو” لأول مرة في ٢٥ حزيران/يونيو المقبل.

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صرّحت “سيلين” في وقت سابق أنها “لا تستطيع الإجابة إذا كانت ستتمكن من العودة إلى المسرح. بل جسدها سيخبرها بذلك”.

في السياق نفسه كشفت منصة البث “برايم فيديو” أن فيلم “أنا سيلين ديون”، سيُلقي لمحة سريعة عن وقت محوري في حياة مغنية البوب الشهيرة حيث سيؤرّخ الفيلم الوثائقي فترة زمنية محدّدة تمتدّ منذ معركة ديون مع متلازمة الشخص المتصلب، وهو اضطراب عصبي نادر يؤثّر على الدماغ والحبل الشوكي. وفي حالة ديون، أوقف المرض دخلها وقدرتها على الغناء.