عروس الموسم فريديريكا فرام المر .. صمم جورج شقرا فستان زفافها خصيصاً لها وهذه تفاصيله

ميرنا وليد - بيروت - اختارت عروس الموسم فريديريكا فرام لحفل زفافها الفاخر ن النائي ميشال إلياس المر الذي أقيم يوم السبت، ثلاث فساتين ومن بين بينها فستاناً صُمم خصيصاً لها بتوقيع المصمم اللبناني العالمي جورج شقرا.



للفستان طلّة رائعة وفخامة واضحة، وفي تفاصيله فهو فستان بدون حمالات، مصنوع من الساتان الأبيض الناصع. تتميز هذه التحفة الفنية بتنورة متتالية مذهلة، مطرزة يدوياً بأحجار لامعة وكريستال سواروفسكي، ومزينة بباقات دقيقة مصنوعة يدوياً من الحرير الكريمي وزهور الأورغانزا.

وتكامل الفستان مع التفاصيل التي اعتمدتها فريديريكا في إطلالتها من ناحية الأكسسوار الراقي وتسريحة الشعر الناعمة.