فريق "تلاتة إخوات" يعلن تأجيل طرح ألبوم "مارشميلو" بسبب مجزرة رفح

ياسر رشاد - القاهرة - اعتذر فريق "تلاتة اخوات" الغنائي، حور، ومحمد، وماسة تامر نور، عن بدء طرح أغنيات ألبومهم الغنائي الأول، قبل ساعات من الموعد المعلن لطرح الأغنية الأولى من ألبوم "مارشميلو"، مساء اليوم.



وأوضح "تلاتة اخوات"، في فيديو نشر قبل قليل، على الحساب الرسمي للفريق بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنهم قرروا تأجيل طرح أغنيات الألبوم، بسبب مجزرة رفح الأخيرة، واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وسقوط العديد من الشهداء بين النازحين الفلسطينيين.

بسبب مجزرة رفح.. "تلاتة اخوات": مفيش مارشميلو النهاردة

فيديو "تلاتة اخوات" الذي جاء بعنوان "مفيش مارشميلو النهاردة"، وهو الهاشتاج الذي دشنه الفريق وانتشر عبر حسابات الفريق بمواقع التواصل الاجتماعي، أبرز دعم "تلاتة اخوات" للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وبدأته ماسة تامر بقولها: "النهاردة المفروض كان يبقى أسعد يوم لينا كتلاتة اخوات واحنا بنشوف حلمنا بأول ألبوم لينا".

وأضاف محمد تامر موجها الشكر لجمهور الفريق وقال: "شكراً لأنكم شجعونا ان موهبتنا ما تكونش مجرد هواية، بس تبقى مشروع كبير، وأول خطوة حقيقية في المشروع ده كانت المفروض تبقى ألبوم مارشميلو.. اللي احنا كنا هننزل بأول أغنية منه كمان كام ساعة، لكن مفيش مارشميلو النهاردة".

وقال محمد تامر: "الكبار لو شايفينا لسه صغيرين.. فبالعكس جيلنا دلوقتي عنده فكر وعنده انتماء وعنده وعي ويقدر يفكر، فاحنا مش هنسمح لنفسنا ان احنا نفرح واخواتنا في غزة وفي رفح بيموتوا بأبشع الطرق وأبشع الوسائل، فقررنا نأجل نزول الألبوم".

وأكملت ماسة تامر: "واحنا متأكدين من قرارنا ده، عشان كدا كدا الشعب المصري والعربي واقفين صف واحد مع اخواتنا الفلسطينيين".

واختتم الفيديو بتمنيات الفريق بحقن دماء الفلسطينيين ودعمهم فقالت حور تامر: "كلنا عندنا أمل ان ربنا ينصرهم ويحميهم ويحافظ عليهم، وطبعا ماننساش ان احنا ندعي لاخواتنا الفلسطينيين"، في حين وجه محمد تامر رسالة للفلسطينيين قال فيها بأن قضيتهم هي قضيتنا، قبل أن تختتم ماسة تامر الفيديو بعبارة "فلسطين حرة بإذن الله".

لينك فيديو فريق تلاتة اخوات على فيسبوك:

https://www.facebook.com/share/v/UUKUrCcpBp7qXGkj/?mibextid=WC7FNe

لينك فيديو فريق تلاتة اخوات على إنستجرام:

https://www.instagram.com/reel/C7gWq6Gs2gr/?igsh=cnFycGNuN2lpc3Vi