انتهاء أعمال الجلسة الأولى للأعلى للثقافة للتصوت على أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت قبل قليل أعمال الجلسة الأولى الأعلى للثقافة للتصوت على أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2024.

وحضر المجلس بغالبية أعضائه بحضور أكثر من 40 عضواً.

وكان من بين الحضور للتصويت الدكتور مصطفى الفقي والدكتور أحمد بهى الدين والفنان مصطفى كامل بصفته نقيبًا للموسيقيين، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي يشارك في التصويت بوصفه نقيبًا للمهن التمثيلية.

وبعد الاستراحة يصوت المجلس المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، اليوم على أسماء الفائزين من القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة "النيل- التقديرية- التفوق".

كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة

قال الدكتور هشم عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة كلمة خلال الاجتماع رقم 70 للمجلس الأعلى للثقافة اليوم الثلاثاء 28-5-2024 قال فيها:



بسم الله الرحمن الرحيم

معالي الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

السيدات والسادة الأجلاء أعضاء المجلس الأعلى للثقافة

يٌسعدني ويشرفني أن أرحب بحضراتكم في مٌستهل الاجتماع السبعين للمجلس الأعلى للثقافة، والذي ينعقد كعادته كل عام في هذا التوقيت ليشهد واحدًا من أهم الأحداث الثقافية في مصر وهو التصويت على جوائز الدولة. اجتماع آخر يأتي تكريسا لأهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للثقافة في دعم مجالات الثقافة والفنون والآداب في مصر، استمراراً لدورهِ الرائد على مدى مايربو على سبعة عقود من الزمان منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي.

وكما هي العادة سينقسم هذا الاجتماع إلى جلستين منفصلتين ، يتم في أولاها عرض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الذي تم توزيعه على حضراتكم. يعقب هذه الجلسة الأولي استراحة تدعو معالي الوزيرة حضراتكم خلالها إلى الغداْء.

وتبدأ الجلسة الثانية بعد الاستراحة بحضور السادة الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على جوائز الدولة بمستوياتها المختلفة، النيل ،التقديرية، والتفوق بمجالاتها الرئيسية الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، تلك الجوائز التى تعد أعرق وأقدم الجوائز التي تُمنح للمثقفين والمبدعين والمفكرين على مستوى الوطن العربي، والتي تعكس ُتقديرًا لدورهم في إثراء الحياة الثقافية والفنية والفكرية في مصر والعالم العربي.

حيث يقوم المجلس الموقر بالتصويت لاختيار القائزين بهذه الجوائز، وذلك في ضوء القوائم القصيرة التي استقرت عليها لجان الفحص للجوائز الثلاث ، كما يتفضل المجلس باعتماد القوائم المقترحة لأسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية.

السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر

يتزامن اجتماع المجلس اليوم مع مرور ستة أشهر على صدور القرار الوزاري بتشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة الأربع والعشرين في إطار الشعب الثلاث : السياسات والتنمية الثقافية ، الفنون ، الآداب ، العلوم الاجتماعية،هذه اللجان التي تعد داعما رئيسا للمجلس الأعلى للثقافة في تحقيق رسالته وانجاز مهامه.

وخلال هذه الفترة، عقدت اللجان حوالي 170 اجتماعا ، خرجت فيها بعدد من التوصيات والمقترحات المهمة ، كما نظم المجلس من خلال هذه اللجان أكثر من 220 نشاطا تفاوتت ما بين مؤتمرات اليوم الواحد والندوات والمحاضرات والموائد المستديرة والحلقات النقاشية والورش ، داخل المجلس وخارجه، تناولت جميعها موضوعات جارية ومهمة، بمشاركة العديد من المفكرين والمبدعين تم فيها عرض الكثير من الأفكار والطروحات وتبادل الرؤى والآراء. هذا فضلا عن تنظيم مجموعة كبيرة من الفعاليات أون لاين.

إضافة إلى ذلك، فلقد شارك المجلس في مؤتمرين مهمين خلال الأشهر الستة الفائتة بالشراكة مع مؤسسات ثقافية عربية مرموقة. وخلال تلك الفترة أيضا، أصدر المجلس الأعلى للثقافة مجموعة مهمة من الإصدارات بلغ عددها 44 كتاب كان من أهمها استكمال موسوعة "مصر والقضية الفلسطينية" وهو العمل الموسوعي الأول من نوعه الذي يوثق لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية على مدى عقود. بالاضافة إلى المشاركة في 13 معرضا ودعم أكثر من 20 مكتبة عامة ومكتبات الجامعات والمدارس،

السيدات والسادة..

لم تكن هذه الانجازات وغيرها لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي يلقاه المجلس، واسمحوا لي في هذا السياق أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزيرة الثقافة على كريم دعمها ومتابعتها المستمرة لأعمال وأنشطة المجلس الأعلى للثقافة.

كما أتوجه بالشكر إلى زملائي في المجلس الأعلى للثقافة ، وأتوجه إلى الزملاء بأمانة المجلس الأعلى للثقافة ، الإدارة المركزية للشعب واللجان ، وإدارات الإعلام والعلاقات العامة والأمن وهيئة مكتب الأمين العام لما بذلوه من جهدِ في تنظيم هذا الاجتماع.

مع خالص الشكر لحضراتكم

السيدات والسادة .. اسمحوا لي الأن بأن أدعو معالي الوزيرة لإلقاء كلمتها .. فلتتفضل مشكورة



كان المجلس المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي، أعلن عن القوائم القصيرة للمرشحين لنيل جوائز الدولة "النيل- التقديرية- التفوق"، والتي سوف يُصوت عليها المجلس خلال اجتماعه السبعين، والمزمع انعقاده الثلاثاء 28 مايو الجاري، وذلك على النحو التالي:-

أولاً:- القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة النيل

في مجال الفنون، وتتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وتم ترشيح كل من: المخرج محمد فاضل، والفنانة فريدة فهمي.

وفي مجال الآداب، و تتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، وتم ترشيح كل من: الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، والناقد الأستاذ الدكتور محمد عبد المطلب.

أما في مجال العلوم الاجتماعية، والتي تضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، فتم ترشيح كل من: الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد، والأستاذ الدكتور محمد صابر عرب.

ثانيًا:- القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة التقديرية:-

في مجال الفنون، وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث الفنان أنسي أبو سيف، والدكتور رضا بدير، والدكتور عوض الله الشيمي، والأستاذ سعيد شيمي، والدكتور مدحت درة، والدكتور مصطفى أمين الفقي.

وفي مجال الآداب، وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث ترشيح الشاعر أحمد عنتر مصطفى، والناقد الأستاذ الدكتور حسين حمودة، والناقد الأستاذ الدكتور سامي سليمان، والأستاذة الدكتورة غراء مهنا، والأستاذ الدكتور فتحي إمبابي، والروائي مصطفى نصر.

وفى مجال العلوم الاجتماعية، وتتضمن أربعة جوائز، قيمة كل جائزة منها 200 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، حيث ترشيح الأستاذ الدكتور أحمد مجدي حجازي، والأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي، والأستاذة الدكتورة عالية المهدي، والأستاذ الدكتور ماجد عثمان، والأستاذ الدكتور محمد الخزامي، والأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو، والأستاذ الدكتور ممدوح الدماطي، والأستاذة الدكتورة منى حجاج.

ثالثًا:- القوائم القصيرة للمرشحين لجائزة الدولة للتفوق:-

في مجال الفنون؛ وتتضمن جائزتين، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، حيث ترشيح النحات الدكتور أحمد عبد العزيز، والأستاذ الدكتورة أميرة سيد فرج، والمعماري حمدي السطوحي، والناقد والسيناريست الدكتور وليد سيف.

وفي مجال الآداب، وتتضمن جائزتبن، قيمة كل جائزة منهما 100 ألف جنيه، وميدالية فضية؛ حيث ترشيح الشاعر الأستاذ جميل عبد الرحمن، والقاص والروائي الأستاذ عبد الرحيم كمال، والقاصة والروائية الدكتورة عزة بدر، والناقد الأستاذ الدكتور محمد خليفة.

وختامًا، في مجال العلوم الاجتماعية، وتتضمن ثلاث جوائز، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، وميدالية فضية، حيث ترشيح الأستاذة الدكتورة أمنية حلمي، والمستشار بهاء المري، والدكتور جمال سلامة، والأستاذ الدكتور حامد عبد الرحيم عيد، والأستاذة الدكتورة سامية قدري، والطبيب لطفي الشربيني.