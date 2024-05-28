عمرو دياب| خلو منصاته من إعلان بيبسي وحقيقة رفض ظهوره تضامنًا مع المقاطعة

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض إعلان بيبسي الجديد لموجة شديدة من الهجوم والانتقادات، بسبب تزامن عرضه مع حملات المقاطعة التي تجوب العالم، وتصاعد الأحداث في قطاع غزة واستمرار مشاهد الموت والركام والدمار وازدياد أعداد الشهداء الذين وصلوا لأكثر من 35 ألفًا.

إعلان بيبسي يبتعد عن المقاطعة وحرب غزة

وفي نفس السياق، تعرض نجوم الإعلان لحملات مقاطعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب، الوجه الإعلاني له منذ سنوات وكان من أهم النجوم الذي ينتظر الجمهور ظهوره والاستماع إلى أغنية الإعلان، لكن في ظلال المقاطعة والحرب التي أثرت على العالم أجمع، لم يكن الترحيب بالإعلان ونجومه كالسابق.

خلو منصات عمرو دياب من إعلان بيبسي الجديد

ومن اللافت للنظر أن عمرو دياب لم ينشر إعلان بيبسي في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به، كما يفعل في مختلف مواده الإعلانية، مما يثير التساؤلات حول صحة رضائه عن الإعلان وتوقيت نزوله، هل لم يكن يفضل طرحه في الوقت الحالي مع تصاعد أحداث غزة والمقاطعة، هل رفض الظهور حتى تهدأ الأوضاع، ولكن للعقد الملزم به رأي آخر، جميعها تساؤلات تدور حول عدم نشره للإعلان أو طرح الأغنية الخاصة به عبر منصات الموسيقى الترفيهية المختلفة.

خلو منصات عمرو دياب الاجتماعية من إعلان بيبسي الجديد

تدور فكرة إعلان بيبسي الجديد حول رصد بداية الإعلانات في التسيعينات خاصة 1996 وتطور الشعار الخاص بها والنجوم المشاركة في اعلاناتها حتى دخول الألفينات، حيث ظهر جميع المشاركين في الإعلان بتقنية الذكاء الاصطناعي ماعدا عمرو دياب، بدايةً من الفنان أحمد السقا في عام 1996 ونوال الزغبي 2000 والفنان كريم محمود عبد العزيز في 2007، نجم كرة القدم البرازيلي روبرتو كارلوس، ولاعب منتخب السعودية السابق سامي الجابر 2002