شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد العزيز بعد خضوعه لعملية: بقيت أحسن وخرجت من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمرو عبد العزيز تطورات حالته الصحية بعد خضوعه أمس لعملية، قائلا إنه كان يعانى من وجود حصوات كبيرة على الكليتين، وحاول علاجها طوال الـ3 الأشهر الماضية.

وتابع لـ"الخليج 365" أنه قام أمس بإجراء عملية من أجل تفتيت الحصوات، وتركيب دعامة لمدة شهر، مشيرا إلى أنه الآن فى تحسن وبصحة جيدة، وأنه خرج من المستشفى صباح اليوم.

يذكر أن آخر أعمال عمرو عبد العزيز مسرحية "حازم حاسم جدًا"، التى تعرض بالإسكندرية، ومن المقرر افتتاحها وعرضها فى القاهرة فى سبتمبر المقبل.

"حازم حاسم جدا" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي، للكاتب وليد يوسف، والمخرج محمد مرسي، من بطولة "عمرو عبّد العزيز، حسن عبد الفتاح، علاء عوض، إسلام عبد الشفيع، إيهاب يونس، رضوى حسن، محمد فاروق، آثار وحيد، سارة المزين، سلمى الجيادي، مسعد سالم ، ممدوح حنفي، محمد هلالي"، ومجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية، موسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو، أشعار د. محمد مخيمر، إضاءة محمد المأموني، مادة فيلمية هشام زيتون.