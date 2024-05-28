شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يغنى باللهجة الأردنية لأول مرة فى أغنية "الدحّية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النجم اللبنانى عاصى الحلانى، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان "الدحية" باللهجة الأردنية والأغنية من الفلكلور الأردنى، كتب كلماتها الشاعر رامى اليوسف، وألحان وتوزيع طونى سابا، ماستر محمد مقهور، ومن المقرر أن يُصور عاصى الحلانى الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة فى وادى رم جنوب الأردن.

وتعتبر أغنية "الدحية" قالباً غنائياً أصيلاً من قوالب الغناء البدوى المتوارثة فى الأردن، وتتميز بمكانتها المرموقة، من حيث انتشارها على المستوى الشعبى، لتكون ضمن اهتمامات غالبية النجوم العرب فى تقديم هذا اللون برؤية موسيقية تتناسب مع كافة الأذواق.

ويأتى إطلاق عاصى الحلانى أغنية "الدحية" فى فصل الصيف لكون هذه الفترة، مرتبط بالإجازات والعطلات حيث يكون الوقت مناسبا لاجتماع الأهل والأصدقاء والأقارب، ومن ثم الاحتفال بالزواج وإقامة طقوسه السعيدة المختلفة.

وتقول كلمات أغنية الدحية..

عالدحّيّه وعالدحّيّه.. قلبي ما حب إلا هيي

بنيّة مزيونه ونشميّة.. تستاهل خدم و حرّاسي

يا قليبي ندراً عليّا.. لو ربي يعيّشني ميّه

ما ببدلِك بأي بنيّه .. وما خونِك حتى بإحساسي

وكان عاصى الحلانى، قد كشف خلال لقائه مع تليفزيون الخليج 365 أنه انتهى من تصوير كليب يحمل اسم "العين عليه" فى منطقة الفيوم ومتحف المركبات بالقاهرة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجآت، مشيرًا إلى أنه استمتع بجمال الفيوم خلال التصوير، والأغنية من ألحان ياسر نور وإخراج رودينا حاطوم.