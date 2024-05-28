أربعة نجوم يتنافسون في “الليلة دوب” مع حسن الرداد… تعرّف عليهم

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يتنافس بديع أبو شقرا ورولا بقسماتي مع الفنان سيلاوي وأندريا طايع ضمن برنامج الألعاب والمسابقات “الليلة دوب” مع النجم حسن الرداد، وهو النسخة المعربة من البرنامج الأميركي الشهير “That’s my Jam”، والذي يُعرض على MBC1 و”MBC العراق”.
تشهد الحلقة تحديات متعددة، تختبر المعلومات العامة للفنانين وذاكرتهم الفنية، وقدرتهم على إيصال أفكارهم تحت ضغط وقت محدود للإجابة، إضافة إلى اختبارات أخرى. فمن سيفوز في هذه التحديات؟
يُعرض برنامج “الليلة دوب- That’s my Jam” على MBC1 وعلى “MBC العراق” كل أربعاء الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت الرياض.
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