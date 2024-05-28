بعد اشهر من التحضيرات، هذا ما ينتظر جمهور صبا مبارك

تستعد الممثلة الأردنية، صبا مبارك، لخوض تجربتَين دراميتَين جديدتين خلال الفترة المقبلة.

وفي التفاصيل، تشارك “مبارك” في مسلسل جديد بعنوان “وتر حساس” من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، يشاركها في بطولته: إنجي المقدم وأحمد عبد الوهاب وجاري التعاقد مع ممثلين آخرين… والعمل يتألف من ٤٥ حلقة على أن يبدأ تصويره قريبًا.

كما إنتهت “صبا” من تصوير مسلسل آخر بعنوان “٢٢٠ يوم” من إخراج كريم العدل وتأليف محمود زهران. ويشارك في بطولته أيضًا كريم فهمي، مايان السيد وغيرهما.

على صعيد الأعمال السينمائية، تشارك صبا مبارك في فيلم “السرب” الذي يُعرض حالياً في صالات السينما، وهو من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، شريف منير وغيرهم من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم، وإنتاج سينرجي فيلمز.

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نذكر ان صبا مبارك شاركت في مهرجان “كان” السينمائي الدولي بدورته الأخيرة في فرنسا، وذلك ضمن ندوة حوارية ألقت الضوء على الصناعة السينمائية في الأردن حضرها مجموعة من صنّاع السينما الأردنية.