الارشيف / فن ومشاهير

أديل تتألق بفستان أنيق من توقيع إيلي صعب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

ميرنا وليد - بيروت - تالقت النجمة العالمية أديل بإطلالة كلاسيكية رائعة خلال حفلها الغنائي في لاس فيغاس.


وخطفت أديل الأنظار بفستانها الأسود الذي اختارته من مجموعة الخياطة الراقية للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.
جاء الفستان من الحرير الأسود، بقصة طويلة وضيقة من الأعلى ومحددة الخصر ومكشوفة الصدر، وواسعا من الأسفل مع ذيل طويل، وصمم بحسب طلب أديل.
ومن الناحية الجمالية، اختارت أديل تسريحة شعر بسيطة إذ تركته منسدلا على كتفيها مع تموجات بسيطة، وغرة جانبية، واعتمدت مكياجا ناعما ارتكز على الألوان البرونزية، أبرز ملامحها الجميلة. وزينت أذنيها بقرطيْن كبيريْن.
d927665438.jpg4300728e9f.jpg6a395dbe43.jpg

كانت هذه تفاصيل خبر أديل تتألق بفستان أنيق من توقيع إيلي صعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا