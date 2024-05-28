أديل تتألق بفستان أنيق من توقيع إيلي صعب

ميرنا وليد - بيروت - تالقت النجمة العالمية أديل بإطلالة كلاسيكية رائعة خلال حفلها الغنائي في لاس فيغاس.

وخطفت أديل الأنظار بفستانها الأسود الذي اختارته من مجموعة الخياطة الراقية للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

جاء الفستان من الحرير الأسود، بقصة طويلة وضيقة من الأعلى ومحددة الخصر ومكشوفة الصدر، وواسعا من الأسفل مع ذيل طويل، وصمم بحسب طلب أديل.

ومن الناحية الجمالية، اختارت أديل تسريحة شعر بسيطة إذ تركته منسدلا على كتفيها مع تموجات بسيطة، وغرة جانبية، واعتمدت مكياجا ناعما ارتكز على الألوان البرونزية، أبرز ملامحها الجميلة. وزينت أذنيها بقرطيْن كبيريْن.



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